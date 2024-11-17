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        Yıldırımın isabet ettiği binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi; olay anı kamerada

        MERSİN'de yıldırımın isabet ettiği 13 katlı binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:35
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        Yıldırımın isabet ettiği binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi; olay anı kamerada
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        MERSİN’de yıldırımın isabet ettiği 13 katlı binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi. Yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50’nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sırasında 13 katlı binaya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle binadan kopan parçalar zemin kattaki kafeye ve park halindeki 2 araca zarar verdi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

        Büyük bir korku yaşadıklarını belirten işletmeci Aycan Kimyon, “Ani bir sesle dışarı fırladık. Müşterilerimizle ilgileniyorduk o sırada. Masalarımız, sandalyelerimiz, park halindeki araçlar zarar gördü. Zararımız oldu ama kimseye zarar gelmemesi sevindirici” dedi.

        Yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın ardından taş parçalarının aşağıya düştüğü yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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