Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 01:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu. Tavukları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide meydana geldi. Gündüz saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekipler, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?

        Benzer Haberler

        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu
        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu
        Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü
        Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yarın toprağa verilecek
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yarın toprağa verilecek
        Tarsus'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
        Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı
        Mersin'de firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı