Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

MERSİN'in Mut ilçesinde Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi . Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.