Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
MERSİN'in Mut ilçesinde Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.
MERSİN'in Mut ilçesinde Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi . Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.
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