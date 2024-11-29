Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'e geçit vermedi
SALON:Edip Buran HAKEMLER: Haldun Çoban, Orcun Akgül, Ahmet Ertuğrul Aşan MERSİN BASKETBALL: Ecem Kazar 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 17, Hilal Bayraktar 9, Elif Nur Ayhan 8, Yağmur Yıldız 8, Kurstyn Shammar Harden 25FENERBAHÇE GELİŞİM: Ece Erginay 7, İrem Erdik 9, Özlem Yenidünya 4, Zeynep Naz Töremiş 2, Sudenur Akarpa 10, Tuana Ayşegül Vural 5, Selen İrem Baş 4, Ayşe Yılmaz 15, Dajah Renee Daniel 121'İNCİ PERİYOT: 27-14DEVRE: 44-343'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 12'nci haftasında Edip Buran Spor Salonunda Mersin Basketball Fenerbahçe Gelişim'i 74-68 yenerek taraftarını sevindirdi.
SALON:Edip Buran
HAKEMLER: Haldun Çoban, Orcun Akgül, Ahmet Ertuğrul Aşan
MERSİN BASKETBALL: Ecem Kazar 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 17, Hilal Bayraktar 9, Elif Nur Ayhan 8, Yağmur Yıldız 8, Kurstyn Shammar Harden 25
FENERBAHÇE GELİŞİM: Ece Erginay 7, İrem Erdik 9, Özlem Yenidünya 4, Zeynep Naz Töremiş 2, Sudenur Akarpa 10, Tuana Ayşegül Vural 5, Selen İrem Baş 4, Ayşe Yılmaz 15, Dajah Renee Daniel 12
1’İNCİ PERİYOT: 27-14
DEVRE: 44-34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-53
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 12’nci haftasında Edip Buran Spor Salonunda Mersin Basketball Fenerbahçe Gelişim’i 74-68 yenerek taraftarını sevindirdi.
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