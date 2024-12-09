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        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

        MERSİN'de eşi Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında öldüren Zafer Çakmak (46), bir gün sonra da oğlu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 01:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 01:35
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        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
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        MERSİN'de eşi Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında öldüren Zafer Çakmak (46), bir gün sonra da oğlu M.Ç’yi (8) öldürüp, intihar girişiminde bulundu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi'ndeki bir otelin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde eşi Leyla Çakmak'ı öldüren Zafer Çakmak, olaydan sonra 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de yanına alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan cinayet şüphelisi Çakmak, akşam saatlerinde otomobiliyle bir otelin önünde geldi. Otomobilde bulunan Çakmak, tabancayla önce oğlu M.Ç.'yi, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği, ağır yaralı olduğu belirlenen Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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