Prof. Dr. Dokgöz: Kayıp çocuk olaylarının yüzde 85'inde güvendikleri kişiler bu eylemi yapıyor

MERSİN Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, Narin Güran cinayeti üzerinden kayıp çocuklarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Narin Güran daha cinayete kurban gidip gitmediği bile belli değilken, kayıp olarak arandığında ben bir açıklama yaptım. Kayıp çocuk meselesi söz konusu olduğunda yüzde 80-85 çok yüksek bir oranla çocukların tanıdığı, bildiği, güvendiği kişiler bu eylemleri yapıyor. O nedenle bu tür bir kayıp olayı olduğunda aileden başlayarak spiral şeklinde soruşturma, araştırmayı genişletmek gerekiyor” dedi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz'un 10 ay önce çıkardığı 'Kusursuz Cinayet' isimli 160 sayfalık kitabı, kısa sürede 2’nci baskıyı yaptı. DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Halis Dokgöz, adli tıp ve adli bilimlerin kamuoyuna, topluma yansıyan olayları nasıl çözdüğünü anlaşılır kılmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Dokgöz, "Cinayetlerin, intiharların aydınlatılmasında adli tıbbın bilimsel verileri nasıl kullandığını anlatıyorum. Bu olayların edebiyata, sanata, görsel sanatlara, sinemaya, yansımalarından da bahsediyorum, onları da yazıyorum. Bu şekilde ‘Kusursuz Cinayet’ kitabı ortaya çıktı" dedi.

HER TEMAS MUTLAKA BİR İZ BIRAKIR Kusursuz cinayetin olmadığını, mutlaka her temasın iz bıraktığını belirten Prof. Dr. Dokgöz, "Kusursuz cinayet var mıdır, çok sık karşımıza çıkan bir soru. İlk baştan hemen yanıtını söyleyeyim, kusursuz cinayet yoktur. Çünkü cinayetin kendisi bizzat en büyük kusurdur. Biz adli tıpçılar, adli bilimler uzmanları, bu izin peşine düşeriz ve bunu ortaya koyarız. Eğer bir cinayet aydınlatılamıyorsa, aydınlanmıyorsa bunun değerlendirme sürecinde sıkıntı var demektir. Ya adli tıp uzmanları işini iyi yapmıyor ya güvenlik güçleri işini iyi yapmıyor ya da hukuk sistemi işini iyi yapmıyor demektir. Bizim bu izi bulup, bu cinayeti aydınlatmamız gerekiyor. Bu kitap biraz da bunu sorgulayan bir kitap. Bir adli olay olmuşsa tüm olasılıkları değerlendirmek gerekiyor. Yüksek olasılıklara tabii ki öncelik verilmeli ama bazen çok düşük olasılıklar bile örneğin binde 1’lik bir olasılık, yüzde 100’e karşılık gelebilir. O nedenle küçük olasılıkların da dikkate alınması gerekiyor. Yani ne var ne yok tüm olasılıklar değerlendirilerek süreç yönetimi gerekiyor" diye konuştu.