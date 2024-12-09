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        Motosikletin çarptığı kadın öldü

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Döndü Dal (80) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:25
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        Motosikletin çarptığı kadın öldü
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Döndü Dal (80) hayatını kaybetti.

        Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Döndü Dal’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Dal'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dal, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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