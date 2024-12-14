Mersin Spor - Türk Telekom: 95-73
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk, MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 23, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 21, Simmons 3, Kairys 4, Canberk Kuş 9, TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Rodas 11, Mahir Ağva 6, Bess 5, Hanlan 3, Smith 8, Makoundou 4 1'İNCİ PERİYOT: 22-19DEVRE: 39-413'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Mersin Spor sahasında Türk Telekom'u 95-73 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk,
MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 23, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 21, Simmons 3, Kairys 4, Canberk Kuş 9,
TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Rodas 11, Mahir Ağva 6, Bess 5, Hanlan 3, Smith 8, Makoundou 4
1’İNCİ PERİYOT: 22-19
DEVRE: 39-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-64
Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Mersin Spor sahasında Türk Telekom’u 95-73 yendi.
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