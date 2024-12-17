Zihinsel engelli kadın hastanın midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli A.K. (52) adlı kadının midesinden yaklaşık 1 kilo çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi. Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.