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        Mersin'de deniz kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza

        MERSİN Büyükşehir Belediyesi, limanda denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:10
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        Mersin'de deniz kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza
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        MERSİN Büyükşehir Belediyesi, limanda denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

        Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyeden birisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetimini tekne, insansız hava araçları ve su altı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere müdahale eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir şikayet sonrası Mersin Limanı’nda denize kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

        'DENİZİMİZİ KİRLETENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20,5 milyon TL ceza yazdık. Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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