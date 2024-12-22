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        Mersin'de otomobille çarpışan polis aracı ters döndü: 1 yaralı

        MERSİN'de otomobille çarpışan polis aracı ters döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:40
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        Mersin'de otomobille çarpışan polis aracı ters döndü: 1 yaralı
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        MERSİN’de otomobille çarpışan polis aracı ters döndü. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki Ali K. yönetimindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil, polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi araçtaki polis memuru bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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