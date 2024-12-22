Mersin'de otomobille çarpışan polis aracı ters döndü: 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki Ali K. yönetimindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil, polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi araçtaki polis memuru bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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