YTÜ'den büyük veri depolama sorununa üç boyutlu çözüm

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Akdaş’ın liderliğinde geliştirilen 3 boyutlu optik veri depolama (3D-ODS) projesi, verilerin uzun vadeli ve yüksek kapasiteli depolanması için organik çözümler sunarak Türkiye’nin bu alandaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Günümüzde her gün 2,5 kentilyon bayt veri üretilirken mevcut optik depolama tekniklerinin 2 boyutlu yapısı, veriyi uzun vadeli saklama konusunda yetersiz kalıyor. Bu noktada devreye giren 3D optik veri depolama sistemleri ise geleceğin depolama teknolojisi olarak görülüyor. TÜBİTAK tarafından 3,5 milyon TL destekle ödüllendirilen uluslararası bir iş birliğiyle hayata geçirilen ‘3D Optik Veri Depolama İçin Organik Foto Aktif Sıvı Kristal Malzemeler’ başlıklı proje, Türkiye’nin veri depolama alanındaki çalışmalara önemli bir katkı sunacak.

3D OPTİK VERİ DEPOLAMANIN DAHA GENİŞ UYGULAMA ALANLARINA ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR Prof. Dr. Huriye Akdaş’ın liderliğinde başarıyla sonuçlanan projede YTÜ’den Prof. Dr. Belkıs Bilgin Eran ve ekibi ile Fransa’dan Prof. Dr. Franck Camerel (Rennes 1 Üniversitesi, CNRS), Prof. Dr. Jean-Pierre Malval (Mulhouse Üniversitesi, CNRS), Belçika’dan Prof. Dr. Stijn van Cleuvenbergen, Prof. Dr. Koen Clays (KU Leuven) ve Polonya’dan Doç. Dr. Przemyslaw Kedziora (Moleküler Fizik Enstitüsü, Poznan) bilim insanları yer alıyor. Büyük miktarda veriyi yüksek yoğunluklu optik depolama ortamlarında kodlayarak geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu teknoloji, bir DVD boyutundaki diskte 100’den fazla katman oluşturarak petabayt (1024 TB) seviyesinde veri depolama kapasitesine ulaşmayı mümkün kılıyor. Üstelik bu yöntem, tamamen organik ve çevre dostu malzemeler kullanılarak geliştiriliyor. Prof. Dr. Huriye Akdaş ve ekibi, 3D optik veri depolamanın birkaç yıl içinde daha geniş uygulama alanlarına ulaşmasını öngörüyor.