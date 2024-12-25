Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        YTÜ'den büyük veri depolama sorununa üç boyutlu çözüm

        YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        YTÜ'den büyük veri depolama sorununa üç boyutlu çözüm
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Akdaş’ın liderliğinde geliştirilen 3 boyutlu optik veri depolama (3D-ODS) projesi, verilerin uzun vadeli ve yüksek kapasiteli depolanması için organik çözümler sunarak Türkiye’nin bu alandaki gücünü artırmayı hedefliyor.

        Günümüzde her gün 2,5 kentilyon bayt veri üretilirken mevcut optik depolama tekniklerinin 2 boyutlu yapısı, veriyi uzun vadeli saklama konusunda yetersiz kalıyor. Bu noktada devreye giren 3D optik veri depolama sistemleri ise geleceğin depolama teknolojisi olarak görülüyor. TÜBİTAK tarafından 3,5 milyon TL destekle ödüllendirilen uluslararası bir iş birliğiyle hayata geçirilen ‘3D Optik Veri Depolama İçin Organik Foto Aktif Sıvı Kristal Malzemeler’ başlıklı proje, Türkiye’nin veri depolama alanındaki çalışmalara önemli bir katkı sunacak.

        3D OPTİK VERİ DEPOLAMANIN DAHA GENİŞ UYGULAMA ALANLARINA ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Prof. Dr. Huriye Akdaş’ın liderliğinde başarıyla sonuçlanan projede YTÜ’den Prof. Dr. Belkıs Bilgin Eran ve ekibi ile Fransa’dan Prof. Dr. Franck Camerel (Rennes 1 Üniversitesi, CNRS), Prof. Dr. Jean-Pierre Malval (Mulhouse Üniversitesi, CNRS), Belçika’dan Prof. Dr. Stijn van Cleuvenbergen, Prof. Dr. Koen Clays (KU Leuven) ve Polonya’dan Doç. Dr. Przemyslaw Kedziora (Moleküler Fizik Enstitüsü, Poznan) bilim insanları yer alıyor. Büyük miktarda veriyi yüksek yoğunluklu optik depolama ortamlarında kodlayarak geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu teknoloji, bir DVD boyutundaki diskte 100’den fazla katman oluşturarak petabayt (1024 TB) seviyesinde veri depolama kapasitesine ulaşmayı mümkün kılıyor. Üstelik bu yöntem, tamamen organik ve çevre dostu malzemeler kullanılarak geliştiriliyor. Prof. Dr. Huriye Akdaş ve ekibi, 3D optik veri depolamanın birkaç yıl içinde daha geniş uygulama alanlarına ulaşmasını öngörüyor.

        Yalnızca veri depolama değil aynı zamanda tamamen organik malzemelerle teknoloji geliştirme hedefiyle de dikkat çeken proje, veriyi hem güvenilir hem de sürdürülebilir şekilde yönetmek isteyen kurumlar için bir seçenek sunuyor. YTÜ’nün önderliğinde yürütülen bu proje, geleceğin bilgi teknolojilerine yatırım yapmak isteyen tüm sektörler için bir yol haritası olarak görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

        Benzer Haberler

        Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Bozyazı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Bozyazı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
        Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
        Silifke Kalesi'nde temizlik yapıldı
        Silifke Kalesi'nde temizlik yapıldı
        Silifke'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Silifke'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Mersin'de jandarma ekipleri cayrokopter ile trafik denetimi yaptı
        Mersin'de jandarma ekipleri cayrokopter ile trafik denetimi yaptı