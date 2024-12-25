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        Rusya'daki üniversiteler, Akkuyu NGS için personel yetiştirmek üzere öğrenci alımına başladı

        – RUSYA'NIN önde gelen teknik üniversitelerinin yüksek lisans programlarında nükleer ve ilgili alanlarda eğitim almak üzere Türkiye'den öğrencilerin kabulüne başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:20
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        Rusya'daki üniversiteler, Akkuyu NGS için personel yetiştirmek üzere öğrenci alımına başladı
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        – RUSYA'NIN önde gelen teknik üniversitelerinin yüksek lisans programlarında nükleer ve ilgili alanlarda eğitim almak üzere Türkiye'den öğrencilerin kabulüne başlandı. Bu üniversiteler arasında Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi (NRU MPEI) Ulusal Araştırma Üniversitesi Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (BMSTU) ve Kazan Devlet Enerji Mühendisliği Üniversitesi (KSEU) yer alıyor.

        Bu yılki hedef programda MPEI'de 28, MEPhI'de 21, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde 14 ve KSEU'da 7 olmak üzere toplam 70 kontenjan bulunuyor.

        Program kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, fizik, kimya veya enerji alanlarında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile önceki yıllarda lisans düzeyinde öğrenim görmüş mezunlar hedeflenen programdaki ücretsiz yerlere kabul için başvurabiliyor. Program üç yıllık bir eğitim için tasarlanan programda ilk yıl teknik ağırlıklı Rusça dili öğrenimine, sonraki iki yıl ise profil disiplinlerine ayrılıyor.

        Yüksek Lisans programına kabul tek aşamada gerçekleşiyor. Başvuru sahiplerinin 31 Ocak 2025 tarihine kadar gerekli belgeleriyle başvuruda bulunmaları ve adaylar tarafından belirtilen üniversite profesörleri ile 31 Mart 2025 tarihine kadar yapacakları çevrim içi mülakatı geçmeleri gerekiyor. Mülakatlar sonucunda programa kabul edilmesi önerilen öğrencilerin bir listesi oluşturulacak.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh “Bu, Akkuyu NGS'nin gelecekteki uzmanlarını yetiştirmek üzere Türk öğrencilerin 15’inci kaydı. Hedef programın başlangıcından bu yana 320'den fazla uzman yetiştirildi. Şu anda 77 kişi Rus üniversitelerindeki yüksek lisans programlarında eğitim görüyor. Eğitim teorik derslerin yanı sıra faaliyette olan Rus nükleer enerji santrallerinde staj imkanını da kapsıyor. Öğrenciler böylece, Rus tasarımı NGS'lerin işletilmesi konusunda eşsiz bir deneyim kazanmış oluyor. Öğrenciler yeterlilik çalışmalarında ise, Akkuyu NGS'de hangi alanlarda çalışacaklarını araştırıyor. Rosatom, nükleer enerjiyi güvenle geliştiren Türkiye ile deneyim ve pratik bilgilerini paylaşıyor. Bunun etkisi şimdiden görülüyor. Rus üniversitelerinden mezun olan yetenekli Türk öğrenciler, edindikleri deneyimi uygulayarak ülkelerinin uzman mühendisleri haline geliyorlar ve yakında bunu diğer nesillere de aktarmaya başlayacaklar” dedi.

        Akkuyu NGS Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Kıdemli uzmanı, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin 2020 mezunu Ömer Boyraz da konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        “Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’de ‘Nükleer Enerji Santralleri: Tasarım, İşletme ve Mühendislik’ uzmanlık alanını fizik mühendisi olarak tamamladım. Rusya'daki yüksek eğitim seviyesinden, güçlü teknik temelden ve eğitimin pratik yöneliminden çok memnunum. Şimdi Akkuyu NGS'de çalışıyorum, nükleer maddelerin kontrolünden, raporların hazırlanmasından ve Uluslararası Enerji Ajansı denetimleri için hazırlıkların koordine edilmesinden sorumluyum. Akkuyu NGS'nin 1’inci ünitesi için ilk parti nükleer yakıtın teslimatı gibi tarihi bir olayın parçası olabildiğim için özellikle gurur duyuyorum. Bu, ülkenin enerji sektörünün gelişimi için önemli bir adımdı. Bu projeye katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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