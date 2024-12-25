ÇBK Mersin - Emlak Konut: 83-82
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan TalloÇBK MERSİN: Howard 23, Asena Yalçın 3, Anderson 18, Şevval Akalan, Aarujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Pelin Bilgiç 21 EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 3, Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Berfin Sertoğlu 13, Parks 10, Gueye 181'İNCİ PERİYOT: 18-20DEVRE: 44-423'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'u 83-82 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Tallo
ÇBK MERSİN: Howard 23, Asena Yalçın 3, Anderson 18, Şevval Akalan, Aarujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Pelin Bilgiç 21
EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 3, Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Berfin Sertoğlu 13, Parks 10, Gueye 18
1’İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 44-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Emlak Konut’u 83-82 yendi.
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