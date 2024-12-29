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        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 87-76

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak ErkanÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Howard 17, Anderson 11, Feride Şevval Akalan 8, Fauthoux 8, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8 NESİBE AYDIN: Demla Gezgin 6, Wheeler 13, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Wallace 4, İlayda Güner 8, Nared 21, Scherf 191'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 52-363'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:15
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        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 87-76
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        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Howard 17, Anderson 11, Feride Şevval Akalan 8, Fauthoux 8, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8

        NESİBE AYDIN: Demla Gezgin 6, Wheeler 13, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Wallace 4, İlayda Güner 8, Nared 21, Scherf 19

        1’İNCİ PERİYOT: 24-17

        DEVRE: 52-36

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-56

        Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15’inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın’ı 87-76 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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