ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 87-76
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak ErkanÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Howard 17, Anderson 11, Feride Şevval Akalan 8, Fauthoux 8, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8 NESİBE AYDIN: Demla Gezgin 6, Wheeler 13, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Wallace 4, İlayda Güner 8, Nared 21, Scherf 191'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 52-363'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Howard 17, Anderson 11, Feride Şevval Akalan 8, Fauthoux 8, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8
NESİBE AYDIN: Demla Gezgin 6, Wheeler 13, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Wallace 4, İlayda Güner 8, Nared 21, Scherf 19
1’İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 52-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-56
Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15’inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın’ı 87-76 yendi.
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