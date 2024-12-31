Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yangına evin yakınında yakılan piknik ateşinin neden olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.

Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası'da Kazım Y.'ye ait yazlık ahşap ev, akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği ahşap yayla evi, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

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