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        Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

        MERSİN'de yazlık olarak kullanılan ahşap yayla evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 00:16 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:20
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        Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi
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        MERSİN’de yazlık olarak kullanılan ahşap yayla evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası'da Kazım Y.'ye ait yazlık ahşap ev, akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği ahşap yayla evi, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Yangına evin yakınında yakılan piknik ateşinin neden olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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