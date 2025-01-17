İtfaiye, merdivenli araç eve ulaştı; ölü bulundu

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı'nda bir apartmanın 7'nci katındaki dairede bir süredir tek başına yaşayan Veli Parlak'tan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması nedeniyle merdivenli araçla balkondan eve giren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Parlak'ı yerde cansız bedenini buldu. Parlak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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