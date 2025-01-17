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        İtfaiye, merdivenli araç eve ulaştı; ölü bulundu

        MERSİN'inTarsus ilçesinde ihbar sonrası itfaiyenin merdiven araçla balkondan evine girdiği Veli Parlak (73), ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:15
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        İtfaiye, merdivenli araç eve ulaştı; ölü bulundu
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde ihbar sonrası itfaiyenin merdiven araçla balkondan evine girdiği Veli Parlak (73), ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı'nda bir apartmanın 7'nci katındaki dairede bir süredir tek başına yaşayan Veli Parlak'tan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması nedeniyle merdivenli araçla balkondan eve giren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Parlak'ı yerde cansız bedenini buldu. Parlak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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