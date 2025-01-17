Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

SÜPER Lig'in 20’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

MURAT ŞAHİN: TAKIMIN ARZUSUNDAN MEMNUNUM

Takımının arzusundan çok memnun olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, “Öncelikle tabii ki bizim her maçta üç puana ihtiyacımız var. Ama bugün ilk yarı oynanan futbol ve oyuncularımın dediklerimize yakın, mükemmele yakın bir oyunu karşısında bana bir puanı ister miydiniz deseniz ilk yarı itibariyle memnun olmazdım ama ikinci yarı penaltı golünden sonra tabii ki doğal olarak eski hastalıklar biraz ortaya çıktı. Ama yine de takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız bir puan, moral ve motivasyon açısından bizim için önemliydi. İki gün içinde ne kadar etki edebilirsek etmeye çalıştık. Oyuncularım da zaman zaman elinden gelenleri yaptı. Maç boyunca istediğimiz şeyler vardı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu maçta da biraz ortaya çıktı. Bu süreçte puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra önümüzde Kasımpaşa deplasmanı ve içeride Antalya maçımız var. Bu iki maç çok önemli. Maç maç gideceğiz. Ama her maç 3 puana ihtiyacımız var. Galatasaray’ın zaten gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık. Ama dediğim gibi daha çok yolumuz var. Bu savaşın içinde olmak için daha çok mücadele etmemiz lazım. Eksiklerimizi gidermemiz lazım, zamanımız var. Kasımpaşa maçı pazartesi. O zamana kadar hem kendi analizimizi hem rakip analizimizi yapıp üç puan için çıkacağız. Oyuncularım bunu alacak gücü olduğunu bana gösterdi bugün. Bunu maçtan önce de konuştuğumda söylemiştim. Biz buraya oyuncu grubumuzu bu mücadelenin içine sokmak için geldik. İnşallah da başaracağız” dedi.

OKAN BURUK: BİZE BÜYÜK BİR DERS OLACAK

Karşılaşmadan ders alacaklarını kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, “Tabii ki her maç bizim için önemli. Bir kere bunu bilerek, kabul ederek maçlara böyle hazırlanmamız gerekiyor. Bugün baktığımızda rakibin topun arkasına geçtiği, bizim üretmekte daha zorlandığımız, pas hızını iyi yapmadığımız bir ilk yarı oldu. Belki boşa geçirdiğimiz bir 45 dakika diyebilirim. Duran toptan yediğimiz bir sürpriz gol var. İlk yarıyı 1-0 geride bitirmemizi sağladı. İkinci yarı değişikliklerle biraz daha oyun içerisine girmek, gol atmak, goller bulmak istedik. Bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Çok iyi bir ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik. Gol attık. Gol pozisyonuna girdik. Çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda da baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı tabii ki çok üzgünüz. Ben Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Verdiğimiz kötü kararlar nedeniyle maçın sonlarına doğru da daha çok net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik, kötü tercihler yaptık. İkinci yarı çok doğru bir şekilde mücadele ettik. Doğru bir oyun oynadık. Ama gol atamadık. Bu anlamda da tabii ki üzgünüz. Avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık. Burada hata yaptık. Bu da bize büyük bir ders olacak. 4 gün sonra oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi bir şekilde sahaya çıkıp bu birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor. Başta söylediğim gibi Hatayspor'u ve Murat Hoca'yı mücadelelerinden dolayı tebrik etmek isterim” diye konuştu.