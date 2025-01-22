Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        26 bin dokunuşla samuray zırhı tasarladı, Japonya'daki yarışmaya katılacak

        MERSİN'de Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi veren antrenör Bilal Erbatan (44), 26 bin 844 dokunuşla geleneksel samuray zırhı tasarladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        26 bin dokunuşla samuray zırhı tasarladı, Japonya'daki yarışmaya katılacak
        ABONE OL

        MERSİN'de Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi veren antrenör Bilal Erbatan (44), 26 bin 844 dokunuşla geleneksel samuray zırhı tasarladı. Tasarımında Türk sembollerinin de bulunduğu zırh, Japonya’da samuray kültürüne yönelik bir festivaldeki tasarım yarışmasına aday gösterildi.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, bir süre önce Uzak Doğu’ya özgü Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi vermeye başladı. Erbatan yeterli malzeme bulamayınca kendi kılıç, miğfer, kama ve bıçaklarını tasarladı. Tasarımcılığını geliştiren Bilal Erbatan daha sonra da çeşitli kostümler üretti. Kurduğu 16 metrelik atölyesinde farklı medeniyetlere ait sayısız savaş aleti de üreten Erbatan, son olarak geleneksel samuray zırhı yaptı.

        Tarihe ve savunma sanatlarına ilgi duyduğu için kariyerini de bu yönde geliştirdiğini belirten Bilal Erbatan, "Savaş sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık. İlk başta yapan usta aradık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım. Tarihe merakımdan dolayı farklı medeniyetlerin savaşlarda kullanmış olduğu ekipmanları yapmaya başladım" dedi.

        TAMAMLANMASI 9 HAFTA SÜRDÜ

        Zırhın yapımına başlamadan önce yaklaşık 1 yıl araştırma gerçekleştirdiğini belirten Erbatan, "Dünyada, Japon kültürü oldukça popülerdir. Kültürlerine oldukça değer verirler. Bu samuray kostümü de zırh olarak günümüzde hala üretilmektedir. 26 bin 844 dokunuşa sahip zırhın tamamlanması 9 hafta sürdü. Bu zırhı eski metotlarla yapmayı bilen kişi sayısı dünyada çok azdır. Günümüzde örneğine rastlamak zor. Ülkemizde bu denli profesyonelce örneğine rastlamadık. Dünya tarihindeki en zor tasarımlardan bir tanesi. Yaparken keyif aldık. Zırhı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardık. İnsanlar çok şaşırdı. Bakan bir daha baktı" diye konuştu.

        JAPON ZIRHINDA BOZKURTLAR

        Zırh tasarımının 12 Nisan'da Japonya'da gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük samuray toplantısı olarak bilinen Shingen-ko Festivali'nde yapılacak tasarım yarışmasına aday gösterildiğini anlatan Bilal Erbatan, şöyle konuştu:

        "Zırhımızın yarışacağı festival, eski samuray kültürünü günümüzde yaşatan önemli bir festival. Her yıl 12 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışmaya aday gösterilen tek Türk tasarım zırhı olma özelliği taşıyor. Festivale katılan herkes Samuray kıyafetleri giyecek. Kortej ve gösteriler yapılacak. Zırh kendi başına her ne kadar Japon kültürüne ait olsa da tasarımında Türk sembolleri de kullandım. Tasarımda kırmızı ve beyaz tonlamalara öncelik verdim. Göğüs bölümünün sağında ve solunda 2 bozkurt simgesi var. Böylece Türk kültürümüzü de yansıtmış olduk"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Veteran masa tenisçiler, Mersin'deki uluslararası turnuvada yarışacak
        Veteran masa tenisçiler, Mersin'deki uluslararası turnuvada yarışacak
        Mersin'de üç katlı evin damından düşen çocuk ağır yaralandı
        Mersin'de üç katlı evin damından düşen çocuk ağır yaralandı
        Doktor ve öğretmen çift, 3 çocuğuyla Kartalkaya'daki otel yangınında can ve...
        Doktor ve öğretmen çift, 3 çocuğuyla Kartalkaya'daki otel yangınında can ve...
        Mersin'de 2 katlı evin damında çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de 2 katlı evin damında çıkan yangın söndürüldü
        Yenişehir'deki hayvan bakımevinde 1608 kedi ve 70 köpek kısırlaştırıldı
        Yenişehir'deki hayvan bakımevinde 1608 kedi ve 70 köpek kısırlaştırıldı
        Mersin'de inşaatta görevli bekçi ölü bulundu
        Mersin'de inşaatta görevli bekçi ölü bulundu