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        Otomobilin çarptığı nişanlı çift öldü

        MERSİN'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:25
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        Otomobilin çarptığı nişanlı çift öldü
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu’nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

        K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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