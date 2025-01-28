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        ÇBK Mersin - Basket Landes: 74-67

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Hakemler: Jelena Tomic, Yasmina Alcaraz, Veronika Vavrova ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 2, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Derin Kaya, Sinem Ataş, Rupert 12, Pelin Derya Bilgiç 15BASKET LANDES: Pardon, Djekoundade 6, Macquet 2, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Ewodo 5, Slocum 16, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 111'İNCİ PERİYOT: 16-29DEVRE: 40-483'ÜNCÜ PERİYOT: 56-53ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi 2'nci tur E Grubu 6'ncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:30
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        ÇBK Mersin - Basket Landes: 74-67
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Hakemler: Jelena Tomic, Yasmina Alcaraz, Veronika Vavrova

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 2, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Derin Kaya, Sinem Ataş, Rupert 12, Pelin Derya Bilgiç 15

        BASKET LANDES: Pardon, Djekoundade 6, Macquet 2, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Ewodo 5, Slocum 16, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11

        1’İNCİ PERİYOT: 16-29

        DEVRE: 40-48

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-53

        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi 2'nci tur E Grubu 6'ncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes ile Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. ÇİMSA ÇBK Mersin parkeye; Asena Yalçın, Marine Fauthoux, Iliana Rupert, Briget Carleton ve Maria Araujo ile çıktı. Basket Landes ise; Marie Pardon, Myriam Djekoundade, Mbusdandy Djaldi-Tabdi, Luisa Geiselsoder ve Destiny Slocum beşlisi ile parkede yer aldı. ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk ekip karşısında tüm zorlamalarına rağmen ilk yarıyı 40-48 yenik kapattı. Maçın ikinci yarısının başlaması ile birlikte ÇİMSA ÇBK Mersin, parkede oynanan oyuna ağırlığını koyarak 3’ncü periyodu 56-53 kapatırken, parkeden 74-67 ayrılarak taraftarını sevindirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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