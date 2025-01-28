ÇBK Mersin - Basket Landes: 74-67
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Hakemler: Jelena Tomic, Yasmina Alcaraz, Veronika Vavrova ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 2, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Derin Kaya, Sinem Ataş, Rupert 12, Pelin Derya Bilgiç 15BASKET LANDES: Pardon, Djekoundade 6, Macquet 2, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Ewodo 5, Slocum 16, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 111'İNCİ PERİYOT: 16-29DEVRE: 40-483'ÜNCÜ PERİYOT: 56-53ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi 2'nci tur E Grubu 6'ncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Hakemler: Jelena Tomic, Yasmina Alcaraz, Veronika Vavrova
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 2, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Derin Kaya, Sinem Ataş, Rupert 12, Pelin Derya Bilgiç 15
BASKET LANDES: Pardon, Djekoundade 6, Macquet 2, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Ewodo 5, Slocum 16, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11
1’İNCİ PERİYOT: 16-29
DEVRE: 40-48
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-53
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi 2'nci tur E Grubu 6'ncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes ile Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. ÇİMSA ÇBK Mersin parkeye; Asena Yalçın, Marine Fauthoux, Iliana Rupert, Briget Carleton ve Maria Araujo ile çıktı. Basket Landes ise; Marie Pardon, Myriam Djekoundade, Mbusdandy Djaldi-Tabdi, Luisa Geiselsoder ve Destiny Slocum beşlisi ile parkede yer aldı. ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk ekip karşısında tüm zorlamalarına rağmen ilk yarıyı 40-48 yenik kapattı. Maçın ikinci yarısının başlaması ile birlikte ÇİMSA ÇBK Mersin, parkede oynanan oyuna ağırlığını koyarak 3’ncü periyodu 56-53 kapatırken, parkeden 74-67 ayrılarak taraftarını sevindirdi.
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