Otomobil, otoyol gişesinin beton bariyerine çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin, otoyol gişesinin beton bariyerine çarptığı kazada Salih Güner (70) ve Bozan Altuntaş (75) hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Mahallesi Batı Gişeleri'nde meydana geldi. Salih Güner yönetimindeki 33 ARM 420 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle gişedeki beton bariyeri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Güner ve yolcu konumundaki Bozan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.