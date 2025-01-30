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        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        MERSİN'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 01:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:35
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        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        MERSİN'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 33 ARN 705 plakalı kamyonet ile A.T. idaresindeki 33 TV 633 plakalı otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı 33 ARY 431 plakalı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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