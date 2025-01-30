Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
MERSİN'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
MERSİN'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 33 ARN 705 plakalı kamyonet ile A.T. idaresindeki 33 TV 633 plakalı otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı 33 ARY 431 plakalı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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