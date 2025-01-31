Trendyol'dan okula dönüşe özel fırsatlar

SÖMESTİR tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak. Trendyol, ikinci döneme hazırlık sürecinde kırtasiye ürünlerinden teknolojik ekipmanlara, kışlık giyimden aksesuarlara kadar ürün yelpazesini fırsatlarla kullanıcılara sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu Trendyol, kırtasiye ürünlerinden teknolojik ekipmanlara, kışlık giyimden aksesuarlar gibi ürün yelpazesi sunuyor. Bu dönemde mont, kazak, termal içlik, bot gibi kışlık giysilerden, okul üniformalarına uygun polo yaka tişört ve pantolonlara kadar ürünler yer alıyor. Ayrıca, renkli ajandalar, kırtasiye setleri, renkli defterler, sticker’lar ve kalem setleri gibi ürünler öne çıkıyor. Okul dönüşü alışverişinde küçük yaştaki öğrenciler için eğitici oyuncaklar, yapbozlar, STEM setleri ve sanatsal aktivite malzemeleri de kullanıcılara sunuyor.