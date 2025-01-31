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        Trendyol'dan okula dönüşe özel fırsatlar

        SÖMESTİR tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:00
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        Trendyol'dan okula dönüşe özel fırsatlar
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        SÖMESTİR tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak. Trendyol, ikinci döneme hazırlık sürecinde kırtasiye ürünlerinden teknolojik ekipmanlara, kışlık giyimden aksesuarlara kadar ürün yelpazesini fırsatlarla kullanıcılara sunuyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu Trendyol, kırtasiye ürünlerinden teknolojik ekipmanlara, kışlık giyimden aksesuarlar gibi ürün yelpazesi sunuyor. Bu dönemde mont, kazak, termal içlik, bot gibi kışlık giysilerden, okul üniformalarına uygun polo yaka tişört ve pantolonlara kadar ürünler yer alıyor. Ayrıca, renkli ajandalar, kırtasiye setleri, renkli defterler, sticker’lar ve kalem setleri gibi ürünler öne çıkıyor. Okul dönüşü alışverişinde küçük yaştaki öğrenciler için eğitici oyuncaklar, yapbozlar, STEM setleri ve sanatsal aktivite malzemeleri de kullanıcılara sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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