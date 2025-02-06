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        MSK'da hedef önce Karşıyaka, sonra Tofaş

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, evinde oynayacağı Karşıyaka maçı ve Tofaş hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:30
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        MSK'da hedef önce Karşıyaka, sonra Tofaş
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        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, evinde oynayacağı Karşıyaka maçı ve Tofaş hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve son haftalarda yakaladığı çıkış ile taraftarlarını sevindiren MSK Erkek Basketbol Takımı, evinde konuk edeceği Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Can Sevim’in idaresinde, staff ekibinin verdiği taktikler doğrultusunda son idmanını yapan oyuncuların oldukça hırslı ve keyifli oldukları gözlemlendi.

        Karşılaşmaya, oynadıkları son 6 maçın 5’ini kazanmış olmanın verdiği motivasyon ile hazırlandıklarını aktaran Başantrenör Can Sevim, kazanılan maçların oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Sıralamada 6'ncı sıraya yükseldiklerinin altını çizen Sevim, “Olası bir Karşıyaka galibiyeti sonrasında 5'inci sıraya çıkma şansı da artık elimizde. Çünkü bu haftada aynı galibiyette oynadığımız Galatasaray ve Bahçeşehir birbirleriyle oynuyorlar. Takımda motivasyon gayet yerinde. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Karşıyaka ile oynadıktan Tofaş ile yine kendi sahamızda oynayacağımız bizim için çok önemli bir Türkiye Kupası Çeyrek Final maçımız olacak. Vakit kaybetmeden o maça hazırlanmaya başlayacağız ancak öncesinde Karşıyaka maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

        'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ'

        Mersinli basketbolseverlerin maçlarda verdiği desteğin çok önemli olduğunu ve her karşılaşmada bu itici gücün varlığını hissetmek istediklerini söyleyen Sevim, “Her maçta bizi muhteşem bir şekilde destekliyorlar, onlardan güç alıyoruz. Onlarla beraber kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha motive oluyoruz. Oyunu daha fazla istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Onlara da keyif verdiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

        'TAKIM OLARAK OLDUKÇA MOTİVEYİZ'

        Çıktıkları tüm müsabakalardan galip ayrılmak istediklerini vurgulayan ve hazırlıkları da bu şekilde sürdürdüklerini söyleyen Emre Tanışan ise “6 maçta 5 galibiyet aldık, takım olarak oldukça motiveyiz. Karşıyaka, belki sıkıntıları olan bir takım ama yine de zor maç, kazanmak istiyoruz" dedi.

        'ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA İYİ YANSITIYORUZ'

        Hafta içi Türkiye Kupası’nda oynayacakları Tofaş maçı öncesi Karşıyaka karşılaşmasını kazanarak sahadan ayrılmak istediklerini dile getiren Tevfik Akdamar ise şöyle konuştu:

        “Karşıyaka maçından sonra Tofaş’la oynayacağız. Bu da bizim için çok önemli bir maç olacak. Tabi ki o maça gelene kadar önce Karşıyaka maçını kazanarak bitirmek istiyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtıyoruz. Umarım enerjimizle ve taraftarımızla maçı kazanan taraf olacağız. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Bizi her zaman olduğu gibi desteklerlerse onların itici gücüyle birlikte galip gelen taraf biz oluruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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