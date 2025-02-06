Mersin'de uyuşturucuya 7 gözaltı

Yapılan aramalarda 210 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçesinde 7 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen Ş.Y., A.H.P., İ.C.T., G.N.Ç., A.Y., A.Y. ve E.S.’yi takibe alan jandarma, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

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