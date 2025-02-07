Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek
MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
MERSİN’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un (18), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. İsviçre’de müzik eğitimi alan, kayarken ayağı kırılınca geçen ay Mersin'e döndüğü belirtilen Akyol’un organları, ailesi tarafından bağışlandı.
İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol’un dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.
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