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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor- Karşıyaka: 94-87

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur AkyıldızMERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 22, Pineiro 4, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Cruz 29, Deniz Kılıçlı, Kairys 7, Canberk Kuş 8,KARŞIYAKA: Efe Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Efe Ergi Tırpancı 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5, Gallıant 19, Muhsin Yaşar 211'İNCİ PERİYOT: 15-23DEVRE: 29-423'ÜNCÜ PERİYOT: 54-624'ÜNCÜ PERİYOT: 80-805 FAUL: Canberk Kuş, Kartal Özmızrak (Mersin Spor), Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar, Thomas Akyazılı ( Karşıyaka)Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı uzatma sonucunda 94-87 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:26 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:30
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        Mersin Spor- Karşıyaka: 94-87
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

        MERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 22, Pineiro 4, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Cruz 29, Deniz Kılıçlı, Kairys 7, Canberk Kuş 8,

        KARŞIYAKA: Efe Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Efe Ergi Tırpancı 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5, Gallıant 19, Muhsin Yaşar 21

        1’İNCİ PERİYOT: 15-23

        DEVRE: 29-42

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-62

        4’ÜNCÜ PERİYOT: 80-80

        5 FAUL: Canberk Kuş, Kartal Özmızrak (Mersin Spor), Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar, Thomas Akyazılı ( Karşıyaka)

        Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Mersin Spor, sahasında Karşıyaka’yı uzatma sonucunda 94-87 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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