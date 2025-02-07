Mersin Spor- Karşıyaka: 94-87
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur AkyıldızMERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 22, Pineiro 4, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Cruz 29, Deniz Kılıçlı, Kairys 7, Canberk Kuş 8,KARŞIYAKA: Efe Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Efe Ergi Tırpancı 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5, Gallıant 19, Muhsin Yaşar 211'İNCİ PERİYOT: 15-23DEVRE: 29-423'ÜNCÜ PERİYOT: 54-624'ÜNCÜ PERİYOT: 80-805 FAUL: Canberk Kuş, Kartal Özmızrak (Mersin Spor), Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar, Thomas Akyazılı ( Karşıyaka)Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı uzatma sonucunda 94-87 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 22, Pineiro 4, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Cruz 29, Deniz Kılıçlı, Kairys 7, Canberk Kuş 8,
KARŞIYAKA: Efe Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Efe Ergi Tırpancı 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5, Gallıant 19, Muhsin Yaşar 21
1’İNCİ PERİYOT: 15-23
DEVRE: 29-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-62
4’ÜNCÜ PERİYOT: 80-80
5 FAUL: Canberk Kuş, Kartal Özmızrak (Mersin Spor), Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar, Thomas Akyazılı ( Karşıyaka)
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Mersin Spor, sahasında Karşıyaka’yı uzatma sonucunda 94-87 yendi.
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