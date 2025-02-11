Köpeklerden kaçarken bariyere çarpıp düştü; o anlar kamerada

Olay, dün Yenişehir ilçesi Fuatmorel Mahallesi'nde meydana geldi. 2 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, paniğe kapılıp koşmaya başladı. Köpeklerin takip ettiği kadın, bir apartmanın girişindeki bariyere çarparak düştü. Köpekler daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MERSİN'de sokak köpeklerinin saldırısından kaçan kadın, bir apartmanın girişindeki bariyerlere çarparak düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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