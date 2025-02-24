TIR'ın çarptığı yaya, ağır yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, D-400 kara yolu Mersin-Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen T.T. adlı kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen T.T., Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.T.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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