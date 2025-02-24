TIR'ın çarptığı yaya, ağır yaralandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı T.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR’ın çarptığı T.T. (21), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, D-400 kara yolu Mersin-Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen T.T. adlı kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen T.T., Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.T.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki TIR'ın karşıya geçmeye çalışan T.T.’ye çarpıp, savurması yer alıyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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