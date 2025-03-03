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        'Akkuyu NGS Silifke ekonomisine yeni bir dinamik sağladı'

        AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS), 28 bini Türk vatandaşı olmak üzere 34 binden fazla kişiye istihdam sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:30
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        'Akkuyu NGS Silifke ekonomisine yeni bir dinamik sağladı'
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        AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS), 28 bini Türk vatandaşı olmak üzere 34 binden fazla kişiye istihdam sağladı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Gül Baydar, santralin yüksek istihdam oranı ve proje kapsamında faaliyet gösteren 400’den fazla firma, bölgedeki ticari hareketliliği artırırken, Silifke ve Taşucu gibi yakın yerleşim yerlerinde de bir değişim yarattığını belirterek, “Artan nüfusla birlikte zincir marketlerden büyük mağazalara, restoranlardan turizm tesislerine kadar pek çok yeni işletme açıldı. Akkuyu NGS Silifke ekonomisine yeni bir dinamik sağladı” dedi.

        Silifke Ticaret Odası Genel Sekreteri Yıldırım Baydar, Akkuyu NGS’nin inşasıyla birlikte bölgenin önemli bir ekonomik dönüşüm geçirdiğine işaret ederek, “Bölgede istihdamdan ticarete, altyapı yatırımlarından turizme kadar ekonominin her alanında gözle görülür gelişmeler yaşanıyor. Akkuyu projesinde anlaşmaya göre toplam yerelleştirme potansiyeli tüm işlerin yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken, bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bugün bakıldığında ise bu miktar 8 milyar doları aşmış durumda, yani planlananın üzerinde bir yerelleşme söz konusu. Akkuyu projesinin bölge ekonomisinde yarattığı bu hareketlilik hem yerel halkın hem de bölgeye yatırım yapan işletmelerin yüzünü güldürüyor” ifadelerini kullandı.

        ‘EKONOMİNİN HER ALANINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR GELİŞME VAR’

        Santral inşaatının bölgeye geniş çaplı istihdam sağladığını ifade eden Baydar, “Binlerce yerel işçi, projede görev alarak gelir elde etti. Bu süreç, sadece istihdamla sınırlı kalmadı; altyapı yatırımları da Silifke’nin gelişimine büyük katkı sundu. Yapılan yol, köprü, enerji ve su temini gibi projeler yaşam standartlarını yükselmenin yanı sıra inşaat sektörüne ivme kazandırdı. Akkuyu NGS sayesinde bölge ekonomisinin her alanında gözle görülür bir geliyme var” diye konuştu.

        Santral inşaatının başlamasıyla ticarette de önemli bir hareketlilik yaşandığını belirten Baydar, şöyle devam etti:

        “İnşaat malzemeleri, lojistik, gıda ve çeşitli hizmet sektörlerinde büyük bir canlanma oldu. Yerel işletmeler, Akkuyu NGS’nin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla üretim yaparak gelirlerini artırdı. Ayrıca, santral projesinde görev alan yerli ve yabancı uzmanlar sayesinde konaklama ve yeme-içme sektörü de büyük ivme kazandı. Artık Silifke’de yılın her döneminde hareketlilik var. Bölgeden elde edilen vergi gelirleri de arttı. Akkuyu NGS gibi büyük projeler, yabancı sermayeyi de beraberinde getiriyor.”

        ‘SANTRAL SOSYAL YAŞAMDA DA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLERE YOL AÇTI’

        Bölgeye sağlanan istihdam ve altyapı yatırımlarının, sosyal hayatı canlandırırken, kültürel etkileşim ve eğitim alanında yeni fırsatlar yarattığını da söyleyen Baydar, “Akkuyu NGS, Silifke ilçesinde sadece ekonomik değil, sosyal yaşamda da önemli değişimlere yol açtı. Projeyle birlikte bölgeye gelen teknik uzmanlar ve iş gücü Silifke’de demografik çeşitliliği artırdı. Bu durum, sosyal hayatı zenginleştirirken, kültürel etkileşim fırsatlarını da beraberinde getirdi” dedi.

        Eğitim ve beceri gelişimi açısından da büyük kazanımlar sağlandığını vurgulayan Baydar, “Akkuyu NGS, bölgedeki yerel iş gücüne yeni beceriler kazandırdı. Eğitim programları ve teknik destekler sayesinde, birçok kişi nükleer enerji ve modern mühendislik alanlarında kendini geliştirme fırsatı buldu. Altyapı yatırımlarıyla birlikte, sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında da iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca, yeni iş fırsatları sayesinde ilçedeki yaşam standartları yükseldi” ifadelerini kullandı.

        ‘AKKUYU NGS SİLİFKE EKONOMİSİNE YENİ BİR DİNAMİK SAĞLADI’

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Gül Baydar da Silifke’nin, tarih boyunca tarım ve turizmle öne çıkan bir ilçe olduğunu, ancak Akkyu NGS inşaatının başlamasının bölgenin ekonomik yapısında büyük bir dönüşüm yarattığını belirterek, “Akkuyu NGS Silifke ile çevresinin ekonomisine yeni bir dinamik sağladı ve bölgenin sosyal yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Rusya’nın bu büyük yatırımı turizmden emlak sektörüne, tarımdan hizmet sektörüne kadar birçok alanda gözle görülür bir hareketlilik yarattı. Yeni iş alanları oluştu, restoranlar, oteller ve alışveriş merkezleri açıldı” ifadelerini kullandı.

        Akkuyu NGS’nin bölge halkı için yeni iş imkanları oluşturduğuna dikkati çeken Baydar, “Proje bölge istihdamına önemli katkı sunuyor. Santralde çalışan 34 binden fazla kişi bölge ekonomisi için ciddi katma değer yaratıyor. Silifke, Gülnar ve Aydıncık’tan çok sayıda kişi santralde çalışma fırsatı elde etti. Santral inşaatı bölgede yiyecek-içecek sektörünü, konaklama ve ulaşım hizmetlerini canlandırdı. . Hizmet sektöründe yeni tedarik zincirleri oluştu, bölgenin ticaret hacmi genişledi” dedi.

        ‘SANTRAL YEREL FİRMALARA YENİ İŞ OLANAKLARININ KAPILARINI ARALADI’

        Projenin yerel işletmelerin gelişmesine ve yeni projelere katılımına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Baydar, “Bu proje sayesinde bölgedeki firmalar uluslararası standartlarda iş yapma deneyimi kazandı. Yüksek kalite standartları, güvenlik prosedürleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi kritik alanlarda ciddi bilgi birikimine sahip oldular. Santral inşaatında yer alan şirketler, nükleer endüstrinin gerekliliklerini öğrenerek kendilerini geliştirdi ve bu süreç, onlara yeni iş olanaklarının kapılarını araladı. Akkuyu NGS’de kazandıkları teknik yeterlilikle yerli firmaların hem ülkemizde hem de yurt dışındaki yeni nükleer güç santralleri projelerinde aktif rol üstlenebilecegine inanıyorum” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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