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        Mersin'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 10 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:15
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        Mersin'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 10 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Pozantı- Tarsus Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Mehmet Can Ş. yönetimindeki 34 LSS 83 plakalı Kamil Koç firmasına ait İstanbul- Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail yönetimindeki 77 SF 507 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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