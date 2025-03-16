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        Bakan Işıkhan: Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:50
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        Bakan Işıkhan: Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Sadece son 2 yılda geri ödeme listesine aldığımız ilaçlar dahi bu kaliteye işaret etmektedir" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak ve açılışlar gerçekleştirmek için Mersin'e geldi. Programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra yapımı tamamlanarak hizmete alınan Akdeniz ilçesindeki yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Bakan Işıkhan, SGK gibi vatandaşa doğrudan temas eden kamu kurumlarının en iyi şartlarda hizmet sağlayabilmelerinin son derece önemli bir husus olduğunu söyledi.

        Güçlü ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sisteminin toplumun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “SGK son 23 yıl içinde nüfusumuzun tamamına, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, sürdürülebilir ve adil bir sistemle çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge sağlama yolunda önemli yollar katedilmiştir. Bu noktada etkin hizmet sunumunda büyük paya sahip SGK, kuruluşundan itibaren teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan, kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan ve vatandaş memnuniyetini sürekli artırmayı amaç edinen bir kurum olmuştur. Sigortalılara ve işverenlere yönelik prim teşviklerinden kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmayı başarmıştır” diye konuştu.

        Genel Sağlık Sigortası sisteminin, sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, “Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, sağlık sisteminin önemini ve değerini bir kez daha gözler önüne seren insanlık adına son derece kritik bir dönem olmuştur. Aynı zamanda, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik hususunda, isimleri gelişmiş ülkeler arasında zikredilen birçok ülkenin de sınıfta kaldığı bir süreç olarak zihinlere kazınmıştır. Bu anlamda şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Sadece son 2 yılda geri ödeme listesine aldığımız ilaçlar dahi bu kaliteye işaret etmektedir. Vermiş olduğu hizmetler ve sahip olduğu vizyon ile bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır. Bizim için başarının en önemli göstergelerinden biri de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğidir. Bu noktada; mali bünyesi daha güçlü, aktüeryal dengeleri daha sağlam bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz. Sosyal güvenlik reformuyla elde ettiğimiz bu başarıyı yine başarının asıl mimarı olan sizlerin daimi gayretiyle sürdüreceğimize inancım tam. SGK, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edecektir. Burada, Mersinli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verecek yüzlerce personelimizle devletimizin koruyucu eli olacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile SGK hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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