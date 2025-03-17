Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.
Dorak Mahallesi'ndeki eski yapı olan 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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