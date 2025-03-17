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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:45
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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.

        Dorak Mahallesi'ndeki eski yapı olan 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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