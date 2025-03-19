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        Akkuyu NGS'nin 2'nci Güç Ünitesi'nin makine dairesine ait ana köprülü vinç devreye alındı

        –RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kapasiteli köprülü vinç devreye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:35
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        Akkuyu NGS'nin 2'nci Güç Ünitesi'nin makine dairesine ait ana köprülü vinç devreye alındı
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        –RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesi’nin makine dairesinde 350 ton kapasiteli köprülü vinç devreye alındı. Vinç, türbin binasında hem inşaat ve montaj işleri aşamasında hem de nükleer güç santralin işletimi sırasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılacak.

        Vincin kirişlerinin yerine yerleştirilmesi ile başlayan süreçte uzmanlar birkaç ay boyunca elektrik devrelerini, iç mekanizmaların kontrol ve izleme devrelerini ile vincin güvenli bir şekilde çalışmasından sorumlu ekipmanı ayarladılar. Sonrasında vince maksimum yük çalışması da dahil olmak üzere statik ve dinamik testler uygulandı. Kontrol işlemlerinin sonuçlarına dayanarak, uzmanlardan oluşan komisyon ekipmanı kabul edip vincin çalışmaya hazır olduğunu onayladı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Makine dairesindeki köprülü vincin hizmet ömrü, güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü için tasarlandı. Köprülü vinç, türbin jeneratörünü ve diğer ağır ekipmanları kurmak için kullanılacak. Tüm bu ekipmanlar halihazırda sahada bulunuyor ve gerekli hazırlıkların ardından aşamalı kurulumlarına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Akkuyu NGS’nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelerde üç köprülü vinç kuruluyor. Bu vinçlerin her biri yüksek teknolojili bir kontrol sistemi ile birleştirilecek. Bu sistem, tüm operasyonel senaryolarda vinçler, kanca askıları veya halatlar arasında çarpışma olasılığını ortadan kaldıracak. Üst kısımda 350 ton kaldırma kapasitesine sahip ana köprülü vinç yer alırken alt kısımda ise 30 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki geniş açıklıklı köprülü vinç daha bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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