KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da programlara katıldı.

Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, KKTC'nin çok büyük gelişmeler içerisinde olduğunu söyledi.

KKTC'nin bambaşka hal aldığına dikkati çeken Tatar, "Artık burada bir devlet vardır. Her ne kadar uluslararası baskılarla birtakım mağduriyetler yaşasak da Kıbrıs Türk halkı devletine sahip çıkmış, Türkiye'nin desteğiyle şu anda olağanüstü başarıyla yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

KKTC'nin kazandığı statüyle, kendi bayrağıyla uluslararası etkinliklere katıldığını dile getiren Tatar, gelecekten umutlu olduklarını ifade etti.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Bu iki halkın oluşturduğu iki devlet vardır. Bu iki devlet yapısı bir anlaşma yapsa, evet o sürdürülebilir olabilir. Bazılarının dediği gibi 'Kıbrıs'ta barışı bulmalıyız' söylemi çok yanlıştır. Kıbrıs'a, Kıbrıs Barış Harekatı'yla barış gitmiştir. O barış, 51 yıldır kesintisiz devam etmektedir. Dolayısıyla barış vardır, eksik olan anlaşmadır. Bu anlaşma, elbette Kıbrıs Türklerinin ve Rumların faydalarına olacaktır."