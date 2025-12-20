Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da programlara katıldı.

        Giriş: 20.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:14
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da programlara katıldı.

        Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

        Burada konuşan Tatar, KKTC'nin çok büyük gelişmeler içerisinde olduğunu söyledi.

        KKTC'nin bambaşka hal aldığına dikkati çeken Tatar, "Artık burada bir devlet vardır. Her ne kadar uluslararası baskılarla birtakım mağduriyetler yaşasak da Kıbrıs Türk halkı devletine sahip çıkmış, Türkiye'nin desteğiyle şu anda olağanüstü başarıyla yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

        KKTC'nin kazandığı statüyle, kendi bayrağıyla uluslararası etkinliklere katıldığını dile getiren Tatar, gelecekten umutlu olduklarını ifade etti.

        Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

        "Bu iki halkın oluşturduğu iki devlet vardır. Bu iki devlet yapısı bir anlaşma yapsa, evet o sürdürülebilir olabilir. Bazılarının dediği gibi 'Kıbrıs'ta barışı bulmalıyız' söylemi çok yanlıştır. Kıbrıs'a, Kıbrıs Barış Harekatı'yla barış gitmiştir. O barış, 51 yıldır kesintisiz devam etmektedir. Dolayısıyla barış vardır, eksik olan anlaşmadır. Bu anlaşma, elbette Kıbrıs Türklerinin ve Rumların faydalarına olacaktır."

        Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanı Tamay Özberber de Tatar'ı Mersin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

        - Adana

        Tatar, Mersin'deki temaslarının ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesince bir restoranda düzenlenen programa katıldı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, programda, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının daha iyi günlere hep birlikte, el ele ve omuz omuza çalışarak erişeceğini belirtti.

        Tatar da Türkiye ile KKTC'nin bölgedeki varlığının, hak ve hukukunun ancak aralarındaki işbirliğinin güçlenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

        MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de ziyaretlerinden dolayı Tatar'a teşekkür etti.

