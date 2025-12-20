Habertürk
        Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        20.12.2025 - 12:56
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

