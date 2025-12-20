Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

