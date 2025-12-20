Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:53
        Mersin'de "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Gazze'yi Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Araştırmacı yazar Mustafa Erim, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, Gazze'nin tarihi süreciyle ilgili bilgiler verdi.

        Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

