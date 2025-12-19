Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

Topsakaloğlu, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kendisi de şehit kardeşi olan Kaymakam Topsakaloğlu, 2021'de Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın kabrinde dua etti.

