        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:54
        Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sevim'e teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

        "Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."

        Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet alan Mersin ekibi, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

