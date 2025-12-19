Mersin'de darbettiği sürücünün aracına ateş açan zanlının 3 ay önce tutuklandığı bildirildi

Adresinde de ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 9 kartuş ve 9 mermi ele geçirilen şüphelinin, 19 Eylül'de tutuklandığı açıklamada ifade edildi.

Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde S.İ'nin 18 Eylül'de trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği ve mağdurun aracına da tabancayla ateş açtığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine, Mersin Valiliği yazılı açıklama yaptı.

