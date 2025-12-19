Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki gelişmeleri Türk mühendisler anlatacak

SERKAN AVCİ - Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tanıtımı amacıyla YouTube aracılığıyla düzenlenecek "Açık Kapı Günü" etkinliğinde mikrofon başına Türk mühendisler geçecek.

Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS'deki son gelişmeleri ve proje detaylarının anlatılması için geleneksel hale getirilen etkinlik, 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Santralde görevli 4 Türk mühendisin konuk olacağı program, Akkuyu Nükleer AŞ'nin YouTube kanalından yayınlanacak.

Rusya'daki teknik üniversitelerde aldıkları eğitimin ardından istihdam edilen mühendisler, birinci güç ünitesinin ana unsurları hakkında izleyicileri bilgilendirecek.

Projeyle ilgili merak edilen soruların yanıtlanacağı etkinlikte, santral sahasından görüntüler de paylaşılacak.

Yayın konuğu olacak Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov da sahada gelinen aşamadan bahsedecek.

- "Halkı bilgilendirme konusunda çok önemli bir etkinlik"

Mühendislerden Lisanslama Destek Birimi Başuzmanı Elif Uğur, AA muhabirine, projede görev aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Akkuyu NGS'deki mesaini Türkiye'nin geleceğine katkı olarak gördüğünü dile getiren Uğur, "Türkiye'de yıllar öncesinde planlanan bir projeydi bu. Son dönemlerde çalışmalara daha ağırlık verdik ve mümkün olan en kısa sürede elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Uğur, "Açık Kapı Günü"nün vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Nükleer enerji, Türkiye için çok yeni bir alan olduğundan insanların da bu konuda çok fazla bilgisi yok. Biz de Açık Kapı Günü etkinliği ya da kamuoyuna paylaşılan diğer bilgilerle enerji üretiminin nasıl olacağını, sahadan görüntülerle üretimin nereden ve hangi aşamalarla aktarılacağını anlatıyoruz."