Özel gereksinimli öğrenciler Mersin'den İstanbul'a uğurlandı
Mersin'in Mut ilçesinde eğitim gören 10 özel gereksinimli öğrenci velileriyle İstanbul'a uğurlandı.
İstanbul Fatih Mezunlar Derneği aracılığıyla daha önce il dışına çıkmamış özel gereksinimli 10 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek üzere velileriyle yola çıktı.
Öğrenciler ayrıca Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık'ta Beşiktaş ile Çaykur Rizespor'un karşılaşacağı maçı da tribünden izleyecek.
