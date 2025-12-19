Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Özel gereksinimli öğrenciler Mersin'den İstanbul'a uğurlandı

        Mersin'in Mut ilçesinde eğitim gören 10 özel gereksinimli öğrenci velileriyle İstanbul'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:10
        Özel gereksinimli öğrenciler Mersin'den İstanbul'a uğurlandı
        Mersin'in Mut ilçesinde eğitim gören 10 özel gereksinimli öğrenci velileriyle İstanbul'a uğurlandı.

        İstanbul Fatih Mezunlar Derneği aracılığıyla daha önce il dışına çıkmamış özel gereksinimli 10 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek üzere velileriyle yola çıktı.

        Öğrenciler ayrıca Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık'ta Beşiktaş ile Çaykur Rizespor'un karşılaşacağı maçı da tribünden izleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

