Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 3 bin 65 lira ceza kesildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, çekiciye tehlikeli şekilde otomobil yükleyen sürücüye 3 bin 65 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 3 bin 65 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, çekiciye tehlikeli şekilde otomobil yükleyen sürücüye 3 bin 65 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerden Mimar Sinan Bulvarı'nda çekicinin bir otomobili tehlikeli şekilde taşıdığı belirlendi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde otomobil taşıyan çekicinin sürücüsü yakalandı.

        Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye, 3 bin 65 lira ceza verildi.

        "Trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ETSO'ya ziyaret
        KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ETSO'ya ziyaret
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü
        Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
        Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
        MSK, Can Sevim ile yollarını ayırdı
        MSK, Can Sevim ile yollarını ayırdı
        Öğrenciler sahilde temizlik yaptı
        Öğrenciler sahilde temizlik yaptı