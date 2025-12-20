Anamur'da koordinasyon toplantısı düzenlendi

Cumhuriyet savcıları tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, delil toplama ve muhafaza süreçleri, talimatların uygulanmasına ilişkin usuller ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Çatlı, toplantıda kolluk kuvvetleriyle yargı arasındaki uyumlu işbirliğinin, suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve temel hakların korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.