Mersin'de belediye çalışanının bulduğu para ve kimlik sahibine teslim edildi

Annesine ait olan kimlik ve parayı eksiksiz şekilde teslim alan Hakim Işık ise Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, çevrede yaptığı araştırma sonrası kimlik sahibi kadının oğluna ulaşarak poşeti teslim etti.

Belediye personeli Ali Yılmaz, Gazipaşa Bulvarı'nda çalışma yaparken içerisinde bir miktar para ve kimlik bulunan poşeti buldu.

Mersin'de belediye personeli caddede bulduğu bir miktar para ve kimliği sahibine ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.