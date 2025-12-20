Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 71 araç için 657 bin 957 lira ceza uygulandı

        Mersin'de, "abartı egzoz" tespit edilen 71 aracın sürücüsüne 657 bin 957 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:18
        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 71 araç için 657 bin 957 lira ceza uygulandı
        Mersin'de, "abartı egzoz" tespit edilen 71 aracın sürücüsüne 657 bin 957 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

        Denetimlerde, 37'si motosiklet olmak üzere 71 araçta "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu tespit edildi.

        Mevzuata aykırı teknik değişikte bulunup çevredekileri rahatsız edici gürültü yapan araçlar trafikten menedilirken sürücülere toplam 657 bin 957 lira ceza uygulandı.

        Trafik kurallarına uymayan, çevreyi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir davranışa izin verilmeyeceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

