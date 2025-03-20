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        Müşterilerini 120 milyon TL dolandıran kuyumcu ile 2 müdürü tutuklandı

        MERSİN'de müşterilerini dolandırıp 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kuyumcu Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:20
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        Müşterilerini 120 milyon TL dolandıran kuyumcu ile 2 müdürü tutuklandı
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        MERSİN'de müşterilerini dolandırıp 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kuyumcu Ö.A. ile iş yerinin müdürleri O.B. ve İ.H.S., tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde kuyumcu Ö.A.'nın, müşterilerinin satın aldığı altınlar ile bozdurulan altınların parasını vermediği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bir süredir iş yeri kapalı olan kuyumcunun, 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Müşterilerden bazılarının altınları daha sonra almak için kuyumcuya bıraktığı, bazılarının da çeyrek altınlarını ilerleyen zamanlarda bileziğe çevirmek için iş yerinde biriktirdiği, kimisinin de kazanç vaadiyle altınlarını kuyumcuya verdiği belirlendi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Aralarında iş yeri müdürleri O.B. ve İ.H.S’nin de olduğu 13 şüpheli ise adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 7 milyon TL değerinde altın, TL, döviz ve birçok dokümana el konuldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kuyumcu Ö.A. ile müdürler O.B. ve İ.H.S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 1 şüpheli ev hapsine çarptırıldı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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