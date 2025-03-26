Gölge oyunu Hacivat- Karagöz geleneğini yaşatıyor

MERSİN’de kukla oynatıcısı Tevfik Dinç (57), yaklaşık 500 yıllık Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz geleneğini devam ettiriyor.

Kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, henüz ilkokul çağlarındayken gölge oyunu Karagöz'e merak sardı. Çocuk yaşlarda ailesine gösteri yapan Dinç daha sonra tiyatroya başladı. Karagöz'den vazgeçmeyen Tevfik Dinç, 90'lı yıllardan bu yana şehir şehir gezerek 500 yıllık tarihi yaşatmaya çalışıyor. Çocukların kahkahalarının eksik olmadığı gösterilere, yetişkinler de yoğun ilgili gösteriyor.

Hacivat Karagöz oyununa başlama hikayesini anlatan Dinç, "İlkokul çağlarında sürekli elektrik kesintileri yaşardık. Elektriğin kesik olduğu akşamlar kitaplarından kestiğim Hacivat ve Karagöz resimlerini kartona işleyip beyaz bir perdenin arkasından mum yakıp kardeşime, mahallenin çocuklarına, anneme ve babama oynuyordum. Karagöze olan sevgim hep içimde kaldı. Ardından tiyatroya başladım. Karagöz'ün eksikliğini hep içimde yaşadım. 90'lı yıllardan bu yana hem Karagöz hem de tiyatro mesleğine devam ettim" dedi.