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        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin Yeni Mersin İdmanyurdu eski başkanı tutuklandı

        TEKİRDAĞ'da, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Yeni Mersin İdmanyurdu'nun eski başkanı Metin Saltık tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:15
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        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin Yeni Mersin İdmanyurdu eski başkanı tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'da, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Yeni Mersin İdmanyurdu'nun eski başkanı Metin Saltık tutuklandı.

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın 22 Kasım'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün, çalışması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, olayın 'azmettiricisi' olduğu iddia edilen 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun eski kulüp başkanı Metin Saltık'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda Saltık, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saltık, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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